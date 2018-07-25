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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:53

Adana Demirspor’da ikinci etap çalışmaları devam ediyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ikinci etap çalışmalarını Kızılcahamam’da sürdürüyor.Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde sabah 09.30’da başlayan günün ilk antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.Miniband egzersizleri ve...

Adana Demirspor'da ikinci etap çalışmaları devam ediyor
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ikinci etap çalışmalarını Kızılcahamam’da sürdürüyor.

Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde sabah 09.30’da başlayan günün ilk antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.

Miniband egzersizleri ve reaksiyon süratiyle başlayan antrenman; ana bölümde 3’e 3 baskı ve kademe denge çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde, sınırlı alanda dayanıklılık amaçlı 1’e 1 oyunla antrenman sona erdi.

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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