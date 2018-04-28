Adana Demirspor’da ligde kalmanın sevinci yaşandı
Adana Demirspor’un Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında evinde Altınordu’yu 1-0 yenerek ligde kalmasının ardından hakemin bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşandı.
Adana Demirspor’un Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında evinde Altınordu’yu 1-0 yenerek ligde kalmasının ardından hakemin bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşandı.
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