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20 Temmuz 2018 Cuma 12:06

Adana Demirspor’da yeni sezon hazırlıkları

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam’da bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdürüyor Teknik Direktör Hakan Kutlu...

Adana Demirspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam’da bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını Kızılcahamam’da sürdürüyor Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde sabah saat 09.30’da başlayan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Mavi-lacivertli takım denge, koordinasyon ve kuvvet çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Adana temsilcisi, çalışmalarına Kızılcahamam Patalya Tesisleri’nde bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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