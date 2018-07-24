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24 Temmuz 2018 Salı 12:23

Adana Demirsporlu oyuncular laktat testinden geçti

Adana Demirspor’da oyuncular, yeni sezona hazırlık kapsamında Kızılcahamam Stadı’nda laktat testinden geçti.Adana Demirsporlu futbolcular yeni sezon hazırlıkları için laktat testinden geçti. Kaleciler Çağlar Şahin Akbaba, Kurtuluş Yurt,...

Adana Demirsporlu oyuncular laktat testinden geçti
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Adana Demirspor’da oyuncular, yeni sezona hazırlık kapsamında Kızılcahamam Stadı’nda laktat testinden geçti.

Adana Demirsporlu futbolcular yeni sezon hazırlıkları için laktat testinden geçti. Kaleciler Çağlar Şahin Akbaba, Kurtuluş Yurt, Ahmet Sabri Fener ve Nusretcan Körümdük dışındaki tüm oyunculara uzman bir ekip tarafından laktat testi yapıldı.

Mavi-lacivertli oyuncuların 5 grup halinde girdiği, dayanıklılık antrenmanlarına yön verecek laktat testi 3 saat sürdü. Laktik asit seviyesinin takip edilerek, kondisyon durumunun ve dayanıklılık kapasitelerinin belirlenmesini sağlayan test sonuçlarına göre futbolculara, bireysel kondisyon yükleme antrenman programı belirlenecek.

Adana Demirspor, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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