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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:08

Adanaspor altyapı seçmeleri için kayıtlar başlıyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, futbolcu kazanmak için her yaz açtığı altyapı seçmelerinin 7 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu.

Adanaspor altyapı seçmeleri için kayıtlar başlıyor
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, futbolcu kazanmak için her yaz açtığı altyapı seçmelerinin 7 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu.

Adanaspor tarafından yapılan açıklamada, doğum tarihleri 2002 ile 2005 yılları arasında olan futbolcu adaylarının, nüfus cüzdanı fotokopisi, sağlık raporu ve malzeme ücreti karşılığında futbol okulundan yararlanabilecekleri belirtildi.

Doğum tarihleri 2006 ile 2010 yılları arasındaki genç futbolcu adaylarının da nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu ile futbol okullarından yararlanabileceği vurgulandı.

Kayıtların 1 Haziran’a kadar hafta içi 08:00-17:30, Cumartesi günü 08:00-12:00 saatleri arasında Reşatbey Sağlık Ocağı karşısı, güney kale arkasında bulunan Adanaspor Altyapısı’nda yapılacağı bildirildi.
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