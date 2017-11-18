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18 Kasım 2017 Cumartesi 15:08

Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını noktaladı ve maç saatini beklemeye başladı.Samsunspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal...

Adanaspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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TFF 1. Lig’in 12. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Adanaspor, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını noktaladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Samsunspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlı takım ter idmanı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Bu antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Adanaspor, konakladığı kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

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