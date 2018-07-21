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21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:54

Adanaspor’da iki transfer birden

Adanaspor, kadrosuna santrafor Feczesin ile kanat oyuncusu Bumba’yı kattı. Oyuncular pazartesi günü kulüple ilk antrenmanlarına çıkacak.

Adanaspor'da iki transfer birden
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Adanaspor, kadrosuna santrafor Feczesin ile kanat oyuncusu Bumba’yı kattı. Oyuncular pazartesi günü kulüple ilk antrenmanlarına çıkacak.

Turuncu-beyazlı takım, 31 yaşındaki santrafor oyuncusu Robert Feczesin ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu Claudiu Bumba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul’da bir araya gelen futbolcular, kendilerini turuncu-beyezlı renklere bağlayan imzayı attılar.

Futbolcular imza töreninden kısa bir süre kampa katıldı. Pazartesi ise Bumba ile Feczesin takımla ilk antrenmanlarına çıkacak.
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