SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:17

Adanaspor’da kombine fiyatları belli oldu

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’un, 2018-2019 sezonundaki kombine bilet fiyatları açıklandı.

Adanaspor'da kombine fiyatları belli oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’un, 2018-2019 sezonundaki kombine bilet fiyatları açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor’da kombine fiyatları belli oldu. Biletler, 26 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da satışa çıkacak. Kombine sahibi olacak taraftarlar, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan Passolig gişesinden saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ya da ’passo.com.tr’ linkli internet adresinden alabilecek. Passolig’i olmayan taraftarlar, passolig.com.tr linkli internet adresinden ve 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan Passolig gişesinden kartlarını temin edecek. Kombine alacak olan taraftarların Passolig kartlarının 1 Haziran 2019’a kadar vizeli olması gerekiyor. Kombine kartları, Adanaspor’un Spor Toto 1.Lig ve Türkiye Kupası maçlarını kapsıyor.

Kombine bilet fiyatları ise şu şekilde:

Maraton tribün: 150 TL

Güney kapalı tribün: 450 TL
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku