Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor’un, 2018-2019 sezonundaki kombine bilet fiyatları açıklandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor’da kombine fiyatları belli oldu. Biletler, 26 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da satışa çıkacak. Kombine sahibi olacak taraftarlar, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan Passolig gişesinden saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ya da ’passo.com.tr’ linkli internet adresinden alabilecek. Passolig’i olmayan taraftarlar, passolig.com.tr linkli internet adresinden ve 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan Passolig gişesinden kartlarını temin edecek. Kombine alacak olan taraftarların Passolig kartlarının 1 Haziran 2019’a kadar vizeli olması gerekiyor. Kombine kartları, Adanaspor’un Spor Toto 1.Lig ve Türkiye Kupası maçlarını kapsıyor.

Kombine bilet fiyatları ise şu şekilde:

Maraton tribün: 150 TL

Güney kapalı tribün: 450 TL