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01 Temmuz 2018 Pazar 09:31

Adanaspor’un Bolu kampı başladı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da başladı.

Adanaspor'un Bolu kampı başladı
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da başladı.

Bolu’daki bir otelde kamp yapan Adana ekibi, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başlayan futbolcular, daha sonra istasyon çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman, kondisyon ve kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.

3 Ağustos’a kadar Bolu’da kamp hazırlıklarını sürdüreceklerini belirten Arslan, ”3 gün süren Adana kampını tamamladık. Futbolcularımız sağlık kontrolünden sorunsuz bir şekilde geçti. Şimdi önümüzde bir aylık bir kamp süreci var. Lige iyi bir şekilde giriş yapabilmemiz için sezon başı kampını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kamp boyunca oyuncularımıza gerekli yüklemeler yapacağız. Son etapta daha çok hazırlık maçlarına ağırlık vereceğiz. Şu anda kampımız çok iyi gidiyor. Hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu.
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