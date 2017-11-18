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18 Kasım 2017 Cumartesi 21:27

Adebayor’dan Galatasaray’a ikinci kez hat-trick

Medipol Başakşehir’in Togolu yıldızı Emanuel Adebayor, ligde 12. hafta mücadelesinde Galatasaray’a karşı 3 gol kaydederek, sarı-kırmızılılara karşı ikinci kez hat-trick yapmış oldu.

Adebayor'dan Galatasaray'a ikinci kez hat-trick
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Medipol Başakşehir’in Togolu yıldızı Emanuel Adebayor, ligde 12. hafta mücadelesinde Galatasaray’a karşı 3 gol kaydederek, sarı-kırmızılılara karşı ikinci kez hat-trick yapmış oldu.

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’in Galatasaray’ı 5-1 mağlup ettiği mücadelede Adebayor, galibiyete büyük katkı sağladı. Togolu futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı oynadığı mücadelenin 25, 58 ve 76. dakikalarında gol atarak, ikinci kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Yıldız oyuncu, Galatasaray’a karşı oynadığı 3 maçta 6 gole ulaşırken, bu sezon ligde 7. kez rakip fileleri sarstı. Geçen sezon ligin 27. haftasında Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada da Cimbom’a karşı 3 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon toplamda 8. golünü kaydetmiş oldu.

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