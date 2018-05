Adem Büyük: “46-47 puanı görebileceğimizi düşünüyordum”

Evkur Yeni Malatyaspor’un orta saha oyuncusu Adem Büyük, ligde kalan son 3 maçta maksimum puanlar kazanmak istediklerini belirterek, "Açıkçası 46-47 puanı görebileceğimizi düşünüyordum. Şu anda baktığımız zaman zor gibi görünüyor ama 44 puanı görebiliriz. En azından bu bizim için sevindirici olur” dedi.

Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Göztepe maçı hazırlıklarının sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da Kaptan Adem Büyük ve sağ kanat oyuncusu Mıchael Pereira, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde 32. hafta itibariyle 40 puanın üzerinde olmaları gerektiğini ifade eden Büyük, Akhisarspor maçında bir kez daha gol yollarında şanssızlıklarının sürdüğünü herkesin gördüğünü söyledi.

Adem Büyük: “Pozisyon vermeden maçı bitirdik”

Son haftalarda şansızlıklar yaşadıklarını belirten Adem Büyük, “Artık şanssızlık demekten yorulduk ama bunun başka bir açıklaması yok. Rakibi küçümsemek adına söylemiyorum ama net pozisyonlarımız vardı. Onlarda iyi defans yaparak iyi oynadılar. Kalecileri iyi maç çıkardı. İki tane yüzde 100 net pozisyonu çıkardı. Çok kritik anlarda gol vuruşu yapamadığımız pozisyonlarda oldu. Rakibin içinde bulunduğu durumda çok önemliydi. Küme düşme hattından uzaklaşmak istedikleri için doğal olarak böyle bir oyun stili kendilerine seçmişlerdi. Bunda da başarılı olduklarını söyleyebilirim. Ama bizim için sevindirici tarafı pozisyon vermeden maçı bitirdik. Sadece bir tane konsantrasyon eksikliğinden doğan yan toptan kalemizde pozisyonları oldu. Onun dışında rakibimize hiç pas yapma şansı vermedik. 90 dakika boyunca uzun toplarla etkili olmaya çalıştılar. Bunu başaramadılar. Tabi ki rakibin durumuna baktığımız zaman bu tür karşılaşmaları kayıp etmemekte önemli. Çünkü kayıp ettiğimiz zaman aynı puana sahip olacaktık ve ikili averajda önümüze geçmiş olacaklardı. Bu açıdan 1 puan bizim için sevindirici ve artık bu maç geride kaldı. Son 3 maçımız var. Futbolcu grubu olarak bu karşılaşmalarda maksimumu vererek maksimum puanları almak istiyoruz. Açıkçası 46-47 puanı görebileceğimizi düşünüyordum. Şu anda baktığımız zaman zor gibi görünüyor ama 44 puanı görebiliriz. En azından bu bizim için sevindirici olur” şeklinde konuştu.

“Bu tür maçları çok seviyoruz”

Bu hafta oynanacak Göztepe maçı hakkında ise Büyük, “Çok zor bir deplasmana gidiyoruz. Göztepe oluşturduğu kadroyla maliyetli bir ekip, tabii her zamanki oyunumuzu onlarında karşısında sergileyeceğiz. Oradan puan demiyorum, puanlar alabiliriz. Çünkü onların Avrupa hedefi var. Daha çok kazanmak zorundalar. O yüzden puanlarla döneceğimizden eminim. Çünkü daha önce oynadığımız deplasmanlarda bizim ekibimiz neler yapabileceğini herkese gösterdi. Bu tür maçları daha çok seviyoruz diyebilirim. İnşallah oradan mutlu şekilde döneriz” diye konuştu.

Michael Pereira: “Uzun zamandır kazanamıyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselmesinde kritik maçlarda attığı 6 golle büyük katkı sağlayan Fransız oyuncu Michael Pereira ise Türkiye’de ve Malatya’da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Çok çalıştığını kaydeden Pereira, “Her zaman üzerine koyarak ilerlediğimi düşünüyorum. Geçen yılda Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e taşımak için çok çalışmıştık. Bu yılda aynı şekilde ligde üst sıralarda yer alabilmek için çok çaba gösteriyoruz. Bu lige çıkmak çok zordu. Şimdi önemli olan lige iyice tutunabilmek. Ayrıca ülkenin en iyi ve güçlü takımları arasında zor bir savaş veriyoruz. Ne olursa olsun şu ana kadar gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum. Bundan birkaç hafta önce kendi aramızda konuşurken 39 puanın ligde kalmak için bize yeteceğini düşünüyorduk. Ama bizim düşüncemiz sadece ligde kalmak değil, kalan 3 maç ve 9 puan var. Uzun zamandır kazanamıyoruz. Kalan puanların en az altısına talibiz. Kazanarak ligi moralli şekilde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyük takımlara karşı şansım daha çok oluyor”

Bu sezon Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırarak takımı adına skor üretmeyi başaran Pereira, her maça aynı düşünceyle çıktığını ve büyük takımlara karşı şansının daha yüksek olduğunu söyledi. Pereira, “Malatya’da çok iyiyim, mutluyum. Buraya geldiğim günden beri insanlar benimle ilgilenip iyi davranıyor. Geleceğim hakkımda şunu açık şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle ilk tercihim Malatya olacaktır. Umarım kulübüm ile uzlaşırız. Her oyuncu gibi bizde güçlü rakiplere karşı oynayacağımız maçlarda oyuna farklı konsantre oluyoruz. Ama bu maç seçtiğimiz anlamına kesinlikle gelmiyor. Daha zayıf takımlar bize karşı kapanarak oynadıkları için gol bulmakta zorlanıyoruz. Her maça aynı düşünceyle gol atmak için hazırlanıyorum. Ama büyük takımlara karşı galiba şansım daha çok oluyor” değerlendirmesinde bulundu.