Adnan Polat Ajans Saati’nin konuğu olacak

Adnan Polat, yarın TRT Spor’da yayınlanacak Ajans Saati isimli programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Polat, yeniden sarı-kırmızılı camiada başkan adayı olup olmayacağını da Ajans Saati’nde açıklayacak. Ajans Saati, Yasin Dallı’nın sunumu, İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı ve Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan’ın soru ve yorumlarıyla 18.45’te başlayacak.

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