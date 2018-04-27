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27 Nisan 2018 Cuma 10:36

Afgan gencin hayali Türk Milli Takımı’nda oynamak

Afganistan 15 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynarken savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçak yollarla gelerek sığınan Reza Yakubi, hayalinin bir gün Türk Milli Takımı’nda oynamak olduğunu dile getirdi.Afganistan Milli Takımı’nda...

Afgan gencin hayali Türk Milli Takımı'nda oynamak
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Afganistan 15 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynarken savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye’ye kaçak yollarla gelerek sığınan Reza Yakubi, hayalinin bir gün Türk Milli Takımı’nda oynamak olduğunu dile getirdi.

Afganistan Milli Takımı’nda istikrarlı olarak forma giyen 17 yaşındaki Reza Yakubi ve ailesi, savaş sebebiyle 2 yıl önce Türkiye’ye sığınmaya karar verdi. Afganistan’dan Türkiye’ye direk vize ve pasaport işlemleri gerçekleşmediği için önce İran’a geçen Yakubi ailesi, burada gördükleri kötü muamele sonrası 8 gün boyunca yürüyerek Türkiye’ye ulaşmayı başardı.

“Çok yetenekli bir futbolcuyum ama evde kalıyorum”

Afganistan’da milli futbolcu iken Türkiye’de mülteci olduğu için lisans çıkartamadığını ve kulüp bulamadığını belirten Reza Yakubi, bu durumun kendisini çok üzdüğünü dile getirdi. Şuan Eskişehir’de yaşayan ve Ahi Evran Teknik ve Anadolu Lisesi’nde eğitim hayatını sürdüren Yakubi, “Futbola çocukken başladım. 15 yaşımdayken yetenekli olduğum için Afgan Milli Takımı’nda oynamaya başladım. Sonra Afganistan’da savaş olduğu için Türkiye’ye geldik. Türkiye’de futbol oynamaya hiç fırsatım olmadı. Çok seviyorum futbol oynamayı. Ama burada fırsatım yok lisansım olmadığı için. Beni hiçbir takıma almıyorlar. Türkiye’de şuan hiçbir yerde futbol oynamıyorum. Mevkim forvet. Çok yetenekli bir futbolcuyum. Ama evde kalıyorum. Hiç kimse beni almıyor. Çok üzülüyorum. Büyüklerimizden lisans konusunda yardımcı olmalarını istiyorum. Yardımcı olurlarsa gerçekten çok memnun olacağım. Hiç kimse beni takıma almadı. Çok uğraştım. ‘Yabancı olduğun için sen oynayamazsın’ dediler. Sonuç olarak hiçbir takımda oynayamıyorum. Afganistan’da beni çok seviyorlardı. Ben oradakilere ‘Türkiye’ye gidiyorum’ dediğimde çok üzüldüler. ‘Niye?’ dediler ‘Savaş olduğu için’ dedim. Onlar da izin verdiler. ‘Burada zaten savaş olduğu hiçbir şey yapamazsın’ dediler” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye yardımcı olmak istiyorum”

Afganistan’dan Türkiye’ye geliş süreçlerinin kolay olmadığını ve büyük problemler ile karşılaştıklarını dile getiren Reza Yakubi, hayalinin bir gün Türk Milli Takımı için futbol oynamak olduğunu söyledi. Yakubi, “Öncelikle Afganistan’dan İran’a uçakla geldik. Ondan sonra İran’dan Türkiye’ye kadar dağlardan yürüyerek kaçak geldik. Çünkü Afganistan’dan Türkiye’ye direk vize veya pasaport vermiyorlar savaş olduğu için. Mülteci olarak buradayız. Bize kimlik verdiler ama yabancı kimliği. Büyüklerimiz bize yardımcı olursa, sahaya çıkarırlarsa ben Türkiye’ye yardımcı olmak istiyorum. Büyük takımlarda oynamak istiyorum. Mesela bir şans verseler, beni izleseler. Eğer bende yetenek varsa beni kabul ederlerse çok memnun olacağım. Türkiye’de Beşiktaş’ı beğeniyorum. En sevdiğim futbolcu ise Ricardo Quaresma” ifadelerini kullandı.

“En büyük hayalim, oğlumun Türk Milli Takımı’nda oynadığını görebilmek”

Eski bir profesyonel futbolcu olan ve oğlunun yeteneklerine çok güvendiğini dile getiren baba Nader Yakubi, oğluna imkan verilmesi halinde Türk futbolu adına önemli işler yapabileceğini belirtti. Türkiye’de bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren baba Yakubi, şunları kaydetti:

“Türkiye’yi çok seviyoruz. Türk milletini çok seviyoruz. Bize saygı duyuyorlar. Oğlum küçükken de iyi oynuyordu. Büyüklerimiz, oğluma lisans çıkartırsa çok memnun olacağım. En büyük hayalim oğlumun Türk Milli Takımı’nda oynadığını görebilmek.”
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