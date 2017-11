Ağrı 1970 Spor ‘da hedef 3 puan

Ağrı 1970 Spor, yarın oynayacağı Erciş Gençlik Belediye Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Ağrı 1970 Spor yarın saat 13.00’te Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu’nda Erciş Gençlik Belediye Spor ile karşılaşacak. Bu sezon çıktığı 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik alan ve namağlup liderliğini koruyan Ağrı 1970 Spor’da hedef maçı kazanıp galibiyet serisini devam ettirmek. Öte yandan stadyumda antrenman yaparak maça hazırlanan Sarı Lacivertli ekipte yüzler gülüyor. Her geçen gün adından daha çok söz ettiren Ağrı ekibi şimdiden şampiyonluğunu en büyük adayları arasında gösteriliyor.

Erciş Gençlik Belediye Spor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu, her maça final gözüyle baktıklarını ve rehavete kapılmadıklarını söyledi. Erciş Gençlik Belediye Spor ‘un son 5 maçta 13 puan çıkararak önemli bir başarıya imza attığına dikkat çeken Kalafatoğlu, ne olursa olsun maçı kazanmak için sahada son saniyelere kadar mücadele edeceklerini belirtti. Kalafatoğlu, “Bizim için her rakip aynıdır, hiçbir rakibimizi küçümsemiyoruz. Tüm maçlarımıza final gözüyle bakıyoruz. Erciş maçını kazanıp önümüzdeki hafta Yüksekova deplasmanına avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Tek hedefimiz 3 puan alıp taraftarımıza ve şehrimize hediye etmek. Bu şehir futbola susamış bir şehir, geçen hafta maçımızı 7 bin taraftarımızın desteğiyle oynadık. Buradan tüm taraftarlarımızdan ve Ağrılı hemşerilerimden ricam gelin bize destek olun her iki tribünümüzde dolsun, boş yer kalmasın. Çünkü taraftarlarımız bizim güç kaynağımız, bizim onlara ihtiyacımız var” dedi.



Kulüp Basın Sözcüsü Ercan Aydın ise, çalışmaların devam ettiğini ve taraftarların tribünleri doldurması için kentte sokak sokak cadde cadde gezerek vatandaşları maça davet ettiklerini dile getirdi. Aydın, Pazar günü yapılacak maça 10 bin taraftar beklediklerini sözlerine ekledi.