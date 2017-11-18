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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:30

AGÜ Spor deplasmanda kazandı

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda BOTAŞ’ı 56-54 mağlup etti.Kayseri ekibi sahaya, Nilay Kartaltepe - Gabriela Marginean - Dila Aşkın - Danielle...

AGÜ Spor deplasmanda kazandı
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Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda BOTAŞ’ı 56-54 mağlup etti.

Kayseri ekibi sahaya, Nilay Kartaltepe - Gabriela Marginean - Dila Aşkın - Danielle Page ve Marianna Tolo beşiyle çıktı.

Mücadelede ilk çeyrek 19-15 Kayseri ekibi lehine sonuçlanırken devre ise 30-30 eşitlikle sona erdi.

Maçın üçüncü çeyreğini 46-39’la AGÜ Spor önde geçerken, son çeyrekte de skor üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlı ekip sahadan da 56-54’le galip ayrıldı.

AGÜ Spor’da, Marianna Tolo 17 sayı 8 ribaund 5 asist 2 top çalma, G. Marginean 14 sayı 2 top çalma, Nilay Kartaltepe 7 sayı 5 ribaund 9 asist, Dila Aşkın 7 sayı 2 asist 2 top çalma, Danielle Page 6 sayı 10 ribaund 3 top çalma ile oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini de elde etmiş oldu.

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