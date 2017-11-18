AGÜ Spor deplasmanda kazandı

Kırmızı-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini de elde etmiş oldu.

Maçın üçüncü çeyreğini 46-39’la AGÜ Spor önde geçerken, son çeyrekte de skor üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlı ekip sahadan da 56-54’le galip ayrıldı.

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda BOTAŞ’ı 56-54 mağlup etti.