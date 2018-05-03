Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor’u ziyaret edecek

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında yaşanan olumsuz gelişmelerin ortadan kalkması adına yeşil-mavili kulübün Süper Lige dönüşünü kutlamak üzerine yarın, Başkan Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edecek.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında yaşanan olumsuz gelişmelerin ortadan kalkması adına yeşil-mavili kulübün Süper Lige dönüşünü kutlamak üzerine yarın, Başkan Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edecek.

Trabzonspor’un resmi internet sitesine açıklamada bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi Çaykur Rizespor’un geçen sezon Süper Lig’den düşmesiyle ilgili olarak; bazı çevrelerin dayanaksız iddialarıyla gerçek sporseverleri derinden üzen olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. İki komşu kente ait camiaların dostluğuna leke düşürecek her türlü söylem ve eylemden rahatsızlık duyduğumuzun altını özellikle çizerken, Çaykur Rizespor’un Başkanı Sayın Hasan Kemal Yardımcı’nın,b u durumun ortadan kalkmasına katkı verecek beyan ve çabalarını çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Eski günlerdeki dostluk ilişkilerinin temelini yeniden atacağını inandığımız bu girişimin yanı sıra, bu konuda Trabzonspor olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu, bu güzide kulübümüzün şampiyon olarak Süper Lig’e dönüşünü kutlamak üzere yarın 14.00’de Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz."