Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e Gönderme

BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, forma lansmanında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in Bernard Mensah ile alakalı yapmış olduğu açıklamalara yanıt veren Çebi, "Sayın Mustafa Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanların canı sıkılınca, sertleşebilirler. Biz de öyle kabul edelim" dedi.

1xbet Galatasaray Başkanı'nın yapmış olduğu Bernard Mensah ile alakalı Beşiktaş Başkanı tarafından yapılan açıklamada "Mensah ilk önce bizi aradı" sözlerine yanıt verdi. 1xbet "BUGÜN LEYLA KONUSU DEĞİL"Ahmet Nur Çebi forma lansmanında gelen soru sonucunda "Mensah transferinin konusunu konuşmanın yerinin formaların tanıtımı yapılırken değil şeklinde açıklamada bulundu. 1xbet Mevcut durum Leyla konusu değil, bugün konu Adidas, Sn Mustafa Cengiz'i anlayabiliyorum. İnsanların canı sıkılınca, sertleşebilirler. Bu konuyu doğru kabul edelim" dedi."MENSAH YALAN SÖYLEMEZ" şeklindeki açıklamalarına devam etmekte olan Ahmet Nur Çebi "Söyledikleri doğru, bu duruma Sayın Cengiz'in söylediği sebeplerden geldik. 1xbet Yönetimden oluşan 1xbet WhatsApp yazışmalarında, 1 hafta evvel 'Menajer oyununa gelmeyelim, fiyatları arttırmalarına vesile olmayalım' dedim. Mustafa Cengiz, koskoca Galatasaray'ın başkanı öyle diyorsa öyledir. Ancak Mensah yalan konuşacak bir çocuk değil" ifadelerini kullandı."TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"Ahmet Nur Çebi 1xbet ayrıca transfer soruları üzerine "Transfer yapmış olduğu çalışmalar devam ediyor. İmza atılmadan hiçbir şey doğru değil. Sözleşmeler imzalandığı gün emin olun gizlemeyeceğiz sizden, açıklayacağız 1xbet giriş " açıklamasını yaptı.