Akhisar Belediyespor top başı yaptı

Akhisar Belediyespor, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Sezonun ilk antrenmanı öncesinde Akhisar Belediyespor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri, futbolcuları ve teknik heyeti ziyaret ederek, yeni sezon öncesi başarılar diledi. Teknik Direktör Safet Susiç yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştiren yeşil-siyahlılar, düz koşu ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada gerçekleştirdikleri çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yeni transferlerden Güray Vural takımla birlikte ilk idmanına çıkarken, izinli olan Lopes ve Seleznov ise çalışmalara katılmadı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Safet Susic, ciddi ve kaliteli antrenman yapacaklarının altını çizerek, “Sonuçlar için söz veremem, kaliteli ve ciddi idmanlar yapacağız ve sonuçlar kendini ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi’nde iyi ekiplere karşı mücadele edeceklerini belirten Susic, kaliteli takviyeler yapmak istediklerini söyledi. Susic, “Başkanımız ve yönetim kurulumuz söz verdi. 2 veya 3 tane çok kaliteli transfer yapacağız. Çünkü Avrupa’da bizi zor ekipler bekliyor. Futbolcuları antrenmanlarda izledikten sonra eksik olan bölgelere hangi takviyeleri yapacağımıza karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Miguel Lopes ve Yevgen Seleznov’un 1-2 gün içerisinde takıma katılacaklarını söyleyen Boşnak teknik direktör, Erzurum kampına tam kadro gideceklerini ifade etti.

Yeşil-siyahlılar, kamp çalışmalarının ilk etabını 5 gün boyunca Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde sürdürecek ve sonrasında da Erzurum’a gidecek. 10 gün Erzurum’da kamp yapacak olan Ege temsilcisi, ardından 10 günlük yurt dışı kampı için Avusturya’ya hareket edecek.