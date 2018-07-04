Akhisar Belediyespor, Vrsajevic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Aynı zamanda Teknik Direktör Safet Susic’in vatandaşı olan 32 yaşındaki futbolcu kariyerinde Celik Zenica, SK Kladno, Sparta Prag, Tatran Presov, Hajduk Split ve Osmanlıspor formalarını giydi.

Akhisar Belediyespor, sağ kanadını Osmanlıspor’dan Vrsajevic’i transfer ederek güçlendirdi. Savunmanın sağ kanadında görev yapan Bosna Hersekli futbolcu 3 yıl boyunca formasını giydiği Osmanlıspor’da 93 kez forma giyerken 12 asistle takımına katkı sağladı.

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