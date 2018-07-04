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04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:55

Akhisar Belediyespor, Vrsajevic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor’da forma giyen Avdija Vrsajevic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Akhisar Belediyespor, Vrsajevic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Akhisar Belediyespor, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor’da forma giyen Avdija Vrsajevic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Akhisar Belediyespor, sağ kanadını Osmanlıspor’dan Vrsajevic’i transfer ederek güçlendirdi. Savunmanın sağ kanadında görev yapan Bosna Hersekli futbolcu 3 yıl boyunca formasını giydiği Osmanlıspor’da 93 kez forma giyerken 12 asistle takımına katkı sağladı.

Aynı zamanda Teknik Direktör Safet Susic’in vatandaşı olan 32 yaşındaki futbolcu kariyerinde Celik Zenica, SK Kladno, Sparta Prag, Tatran Presov, Hajduk Split ve Osmanlıspor formalarını giydi.
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