SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 12:38

Akhisarspor yıl sonuna kadar biletlere yüzde 15 indirim yapacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) teklifi üzerine Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, 2018 yılı sonuna kadar...

Akhisarspor yıl sonuna kadar biletlere yüzde 15 indirim yapacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) teklifi üzerine Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında, Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisarspor, 2018 yılı sonuna kadar satılacak biletlerde yüzde 15 indirim uygulayacak.

Akhisar’da bu programa ilk desteğin Akhisarspor’dan geldiğine işaret eden ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, “Türkiye çapında başlatılan kampanya çerçevesinde, Akhisar’da da çığ gibi büyüyor bu kampanyaya katılım. Sağ olsun Akhisar Belediyespor öncülük etmek istedi bu işe de. İlk ziyaretimizi onlara yaptık, bundan sonraki maç bileti satışlarında yüzde 15’lik bir iskonto uygulayacaklar, yıl başına kadar. Tabi ki bu kampanya 3 aylık bir kampanya. Akhisarspor dışında birçok firmamız buna katıldı. Bununla ilgili bugün ziyaretlerde bulunacağız ve kendi resmi internet sitemizde katılan firmaların isimlerini yayınlayacağız. Daha sonra bunları odalar birliğine ve odalar birliği kanalı ile bakanlığa bildireceğiz” dedi.

2018 yılı sonuna kadar satılacak tüm biletlerde bu yüzde 15’lik indirimi uygulayacaklarına vurgu yapan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ise, “Bakan bey açıklamasında asgarisi yüzde 10 dedi, azamisi ise işletmelere kalmış, yani bizim gibi müesseselere. Biz de o rakamı Akhisarspor olarak yüzde 15 olarak uygulama kararı aldık. Yönetim kurulu olarak toplandık ve bunu da Mehmet beye söyledik. İnşallah bunun çok büyük katkısı olacak ekonomik olarak. Psikolojik olarak da insanlara bir motivasyon olacaktır. Bu beklenti içerisindeyiz, inşallah bu darboğazdan çok yakında çıkacağız, hep beraber millet olarak” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku