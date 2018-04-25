TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta Britanyalı Harriet Dart ile ortaklık kuran milli tenisçi Ayla Aksu, çiftlerde çeyrek finale yükseldi.

Garanti Koza Park’ta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta ter döken milli tenisçi Ayla Aksu, çiftlerde Britanyalı partneri Harriet Dart ile birlikte çeyrek finale yükselmeyi başardı. Aksu ve Dart, turnuvanın 2 numaralı seribaşı takımı Bibiane Schoofs/Renata Voracova’yı 6-2, 1-6, 10/7 ile saf dışı bıraktı.

2 numaralı kortta oynanan maça iyi başlayan Aksu/Dart tandemi, açılış setini 6-2 ile tamamladı. İkinci sette ise işler tersine döndü. Seti 6-1’le kazanan Schoofs/Voracova ekibi, mücadeleyi tie-break’e götürdü. Kazananı belirleyen kritik oyuna 4/2 geride başlayan Aksu ve Dart, ikinci saha değişimi sonrası güçlü bir performans sergiledi. Hollandalı ve Çek rakiplerine oranla daha az hata yapan Aksu/Dart çifti, 10/7’ye ulaşıp maça noktayı koydu.

Lale Kupası’ndaki şampiyonluklarının moraliyle TEB BNP Paribas İstanbul Cup’a gelen Aksu/Dart ikilisi, yenilmezlik serilerini beş maça çıkardı. Aksu ve Dart, çeyrek finalde Çinli ortaklar Shuai Zhang/Chen Liang ile karşılaşacak.