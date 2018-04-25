SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:55

Aksu ve Dart çeyrek finalde

TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta Britanyalı Harriet Dart ile ortaklık kuran milli tenisçi Ayla Aksu, çiftlerde çeyrek finale yükseldi.

Aksu ve Dart çeyrek finalde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta Britanyalı Harriet Dart ile ortaklık kuran milli tenisçi Ayla Aksu, çiftlerde çeyrek finale yükseldi.

Garanti Koza Park’ta düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta ter döken milli tenisçi Ayla Aksu, çiftlerde Britanyalı partneri Harriet Dart ile birlikte çeyrek finale yükselmeyi başardı. Aksu ve Dart, turnuvanın 2 numaralı seribaşı takımı Bibiane Schoofs/Renata Voracova’yı 6-2, 1-6, 10/7 ile saf dışı bıraktı.

2 numaralı kortta oynanan maça iyi başlayan Aksu/Dart tandemi, açılış setini 6-2 ile tamamladı. İkinci sette ise işler tersine döndü. Seti 6-1’le kazanan Schoofs/Voracova ekibi, mücadeleyi tie-break’e götürdü. Kazananı belirleyen kritik oyuna 4/2 geride başlayan Aksu ve Dart, ikinci saha değişimi sonrası güçlü bir performans sergiledi. Hollandalı ve Çek rakiplerine oranla daha az hata yapan Aksu/Dart çifti, 10/7’ye ulaşıp maça noktayı koydu.

Lale Kupası’ndaki şampiyonluklarının moraliyle TEB BNP Paribas İstanbul Cup’a gelen Aksu/Dart ikilisi, yenilmezlik serilerini beş maça çıkardı. Aksu ve Dart, çeyrek finalde Çinli ortaklar Shuai Zhang/Chen Liang ile karşılaşacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku