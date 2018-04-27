Akvaryum adam dünya rekorunu ikiye katladı

“Kainatta suyun altında en uzun süre yaşayan insan” unvanına sahip, Akvaryum Adam Cem Karabay, 15 saat 10 dakika ile Norveçli Nils-Roar Selnes’e ait olan “En uzun süre soğuk denizde yaşama” dünya rekorunu 30 saat 20 dakikaya çıkartarak, tarih yazdı.

“Kainatta suyun altında en uzun süre yaşayan insan” unvanına sahip, Akvaryum Adam Cem Karabay, 15 saat 10 dakika ile Norveçli Nils-Roar Selnes’e ait olan “En uzun süre soğuk denizde yaşama” dünya rekorunu 30 saat 20 dakikaya çıkartarak, tarih yazdı.

23 Nisan saat 12.00’de sualtına inen Karabay, 24 Nisan saat 03.10’da Norveçli rakibinin rekorunu egale etti. Karabay ara vermeden rekoru geliştirmeye devam etti. Rekorun kırılması ile birlikte kutlamalar yapılan rekor alanında rekor ekibinin Karabay’ın çok sevdiği rahmetli Barış Manço’nun seslendirdiği Genç Osman şarkısı ve havai fişek gösterisi eşliğinde eğlenmeleri görülmeye değerdi. Karabay 24 Nisan sabah saat 11.04 olduğunda rekoru 23 saat 04 dakikaya taşımıştı.

Kendisine çıkmak isteyip istemediği sorulduğunda, “Durmak Yok, Yola Devam Hedef 30 saat 20 dakika” yazdığı panoyu gösterdi.

Saatler 18.20 olduğunda 2018 TROYA yılının tüm dünyada duyulması için 15 saat 10 dakika ile “En uzun süre Soğuk Denizde Yaşama” Dünya rekorunun sahibi Norveç’li Nils-Roar Selnes’e ait olan Dünya Rekoru 2’ye katlanmış 30 saat 20 dakika ile artık Türk dalgıç Cem Karabay’a ait olmuştu.

6 m derinlikte 13-14 derece su sıcaklığında bulunan platformundan kıyıya doğru sualtından yürüyerek gelen Karabay aynı zamanda 2 Türk Bayrağı taşıyordu. Sualtından çıktığında sanki hiç sualtına inmemiş gibi kıyıda kendisini bekleyen Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel ve Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile görüşen Karabay kıyıya kadar taşıdığı bayrakları kendilerine takdim etti.

İngiltere’de bulunan Guinness heyeti tarafından görevlendirilen Türkiye’deki tek Guinness Dünya Rekorları hakemi Şeyda Subaşı Gemici’nin başından sonuna kadar eşlik ettiği rekor denemesi, Şeyda Subaşı Gemici’nin rekoru onaylaması ve verdiği Guinness Dünya Rekoru sertifikası ile tescillenmiş oldu.