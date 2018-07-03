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03 Temmuz 2018 Salı 12:41

Alanyaspor Erzurum kampını sürdürüyor

Aytemiz Alanyaspor, Erzurum’da 1. etap kamp çalışmalarına sabah antrenmanı ile devam etti.Aytemiz Alanyaspor, Erzurum kampındaki çalışmalarına bu sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde,...

Alanyaspor Erzurum kampını sürdürüyor
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Aytemiz Alanyaspor, Erzurum’da 1. etap kamp çalışmalarına sabah antrenmanı ile devam etti.

Aytemiz Alanyaspor, Erzurum kampındaki çalışmalarına bu sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde, Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan çalışma toplu halde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilli futbolcular daha sonra parkurda koordinasyon ve dayanıklılık içeren çalışma yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Turuncu-yeşilliler kamp çalışmalarını bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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