SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:33

Alanyaspor laktat testinden geçti

Alanyasporlu Futbolcular genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla laktat testinden geçirildi.Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Alanyaspor genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla bu sabah laktat testinden...

Alanyaspor laktat testinden geçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Alanyasporlu Futbolcular genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla laktat testinden geçirildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Alanyaspor genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla bu sabah laktat testinden geçirildi. Pamukkale Üniversitesi’nden gelen görevliler tarafından futbolcular genel dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan test 4 grup halinde gerçekleştirildi. Teknik heyet ve sağlık ekibinin eşliğinde yapılan testler yaklaşık 3 saat sürdü. Alanyaspor kamp çalışmalarına bugün saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku