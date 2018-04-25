Alanyaspor’dan hakem hatalarına sert tepki

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, son dönemde hakemlerin Aytemiz Alanyaspor maçlarında yaptıkları bariz ve doğrudan sonuca etki eden hataları anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Bu sezon özellikle ligin 2. yarısında hakem hataları nedeniyle canlarının feci şekilde yandığını belirten Özçelik, "En az 10 puanımız güme gitti. Bu sezonunun 2. yarısında yaşadığımız hakem hataları inanılır gibi değil. Çok bariz, açık ve doğrudan sonuca endeksli hatalar yapıldı. Hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine, hem de Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. Acaba bizim bilmediğimiz, Aytemiz Alanyaspor üzerinden yapılan hesaplar mı var? Tüm Türkiye’deki futbolseverler de biliyor ki Aytemiz Alanyaspor sahaya çıkıyor ve topunu oynuyor. Hiçbir yan faktörle uğraşmıyor. Alanya’ya gelen bütün takımları, yöneticilerini ve taraftarlarını gerek maç öncesi, gerekse maç sonrası en iyi şekilde ağırlıyoruz" dedi.

TFF temsilcileri ve hakemlere görevlerini iyi ve sağlıklı bir şekilde yapmaları için her türlü ortamı hazırladıklarını söyleyen Özçelik, ülke futbolunun gelişmesi için ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışırken, bazı hakemlerin de ortamın gerilmesi için sürekli yanlış kararlar verdiğini ileri sürdü. Özçelik şöyle devam etti:

"Ligin 2. yarısında ’10 puanımız güme gitti’ derken öylesine sallamıyoruz. Son oynadığımız Galatasaray maçında yardımcı hakem Kemal Yılmaz’ın kaldırdığı skandal ofsayt bayrağına Türkiye’de kimse bir anlam veremedi. Tüm yorumcular, ’Bu pozisyonda başka bir şey var’ diyorlar. Acaba o başka şey nedir? Kemal Yılmaz çıksın açıklasın. İstanbul bölgesi hakemi olmasına rağmen bu sezon Galatasaray’ın 10’un üzerinde maçına çıkmış, son 10 haftada 5 Galatasaray maçında görev yapmış. Şimdi Kemal Yılmaz şaibe altında kalmak istemiyorsa çıksın bu pozisyonu anlatsın ve önce koşup sonra ofsayt bayrağını niye kaldırmış tüm Türkiye’ye izah etsin. Bir önceki maçta deplasmanda yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan’ın gözünün önünde rakip oyuncu Adem Büyük golü elle attı. Aynı maçta bariz net penaltımız verilmedi. Rakipten atılması gereken oyuncular vardı, sarı kartla geçiştirildi. Alper Ulusoy acaba o gün Malatya’ya gezmeye mi gelmişti? Göztepe maçında Özgür Yankaya son dakikalarda Wallace Reis’in ceza sahası içinde Fernandez’i şortundan çekmesine penaltı kararı vermesi gerekirken, Fernadez’e sarı kart gösterdi. Fenarbehçe - Aytemiz Alanyaspor maçında rakibin 2’nci golü ofsattı, Osman Gökhan Bilir ofsaytı yakalayamadı. Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor maçında Fırat Aydınus 2-3 pozisyonda penaltımızı veremedi. Bunlar ligin 2’nci yarısında yaşadığımız mağduriyetler. Şimdi MHK’ye ve hakemlere soruyoruz. Neden son dönemde bu kadar bariz hatalar Aytemiz Alanyaspor’a yapılıyor? Hakem hataları ile kaybettiğimiz ve elimizden alınan 10 puanın hesabını kim verecek?"

Bir camianın kaderiyle hakemlerin bu kadar oynamasının doğru olmadığını söyleyen Özçelik, " Bu hataları yapanların vicdanı rahat mı? Bunlar gerçekten çok büyük masum hatalar mı? Bizler bu soruların cevabını vermekte çok zorlanıyoruz. İnşallah kalan haftalarda bu hatalar yapılmaz, ligin ve takımların kaderini takımlar çizer. Bu saatten sonra tek beklentimiz budur. Yoksa kimse bu veballerin altından kalkamaz.” diye konuştu.