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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:31

Alanyaspor’un Erzurum kampı başladı

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum’da 1. etap kamp çalışmalarına başladı.

Alanyaspor'un Erzurum kampı başladı
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Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlıkları için Erzurum’da 1. etap kamp çalışmalarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları için Erzurum’da dün gece kampa girdi. Bu sabah deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal gözetiminde Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan ilk antrenman toplu halde koşuyla başladı. Turuncu-yeşilli futbolcular daha sonra dayanıklılık içeren istasyon çalışmalar yaptı. Günün ilk idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Geçtiğimiz günlerde milli takım kamplarına katılan ve izinli olan futbolcular ise 3-8 Temmuz tarihleri arasında kamp çalışmalarına katılacak. Turuncu-yeşilliler, saat 19.00’da yapacağı 2. idmanla kamptaki ilk gününü tamamlayacak.
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