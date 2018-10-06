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06 Ekim 2018 Cumartesi 22:16

Albayrak: “UEFA konusunda hata yapmayacağız”

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA’nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili, “Endişe edecek bir şey yok. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmalar önümüzdeki yıl içinde önemli olduğunu ifade ettik. Bize ‘hata yapmayın sakın’ diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Albayrak: 'UEFA konusunda hata yapmayacağız”
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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA’nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili, “Endişe edecek bir şey yok. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmalar önümüzdeki yıl içinde önemli olduğunu ifade ettik. Bize ‘hata yapmayın sakın’ diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Albayrak, “Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi’nde güzel oyuna rağmen aldığımız mağlubiyet çok ayrı üzmüştü. Çok yorgun geldik. Çok sıcak bir hava var. Çok gol pozisyonu bulmamıza rağmen bir türlü golü göremedik. Fatih hoca bana espri yaparak ‘Seni santrafordan kurtardım’ diyor. Hocanın esprileri bitmiyor. Bugün galibiyet olacağına kalbimle inanıyordum. Sıcak hava sürpriz golcülerimiz, son anda hocanın Ryen Henk Donk’u oyuna almasıyla beraber deplasmandaki sıkıntımızı aştık. Milli takım arasına huzurlu giriyoruz. Zor oldu ama temiz oldu. Kafamız dinç. 2-3 gün dinlenmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz”

UEFA’nın Galatasaray ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşmasını yeniden incelemeye alma kararıyla ilgili de açıklama yapan Albayrak, “Endişe edecek bir şey yok. Başka yabancı takımlarla da vardır. Çok titiz incelemeler geçirdik. Bu çalışmalar önümüzdeki yıl içinde önemli olduğunu ifade ettik. Bize ‘hata yapmayın sakın’ diyorlar. Hata yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hata yapsaydık Galatasaray faturasını şu anda ağır öderdi” dedi.
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