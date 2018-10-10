Ali Koç: 'Biz düzen değiştirmeye geldik'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzen değiştirmek için göreve geldiklerini belirterek, görevlerine son verilen antrenörlerin kulüp verilerini sızdırdığını ve Teknik Direktör Phillip Cocu’nun işine son verilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpte Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, görevlerine son verilen antrenörlerle ilgili detayları anlattı. Dergide yazdığı bir yazıda değişim ve dirençten bahsettiğini hatırlatan Ali Koç, “Bununla ilgili gerekli önlemler alınacaktır dedim. Cuma günü açıklama yaptık. Doğal olarak herkes çok öfkelendi. Şaşırdı. Olumlu karşılayanlar da oldu. Bilerek yaptık. Söz konusu kişiler nasıl davranacak. Medyada nasıl sızıntılar yaşayacağız. Dostu düşmanı görmüş olduk. Herkes içini döktü. Hatta bir sürü spekülasyonlar üzerinden programlar yapıldı. Söz sırası bize geldi” diye konuştu.

“Biz düzen değiştirmeye geldik”

Göreve geldikten sonra Aykut Kocaman ile görüşmeler yaptıklarını açıklayan Ali Koç, “Hoca değişikliğine karar verdik. Futbol açısından içindeki durum birçok aksiyonun hatanın hatta bizim dışımızda değişkenin etkileri olmuştur. Fenerbahçe içinde bulunduğu duruma bana göre çok büyük etkisi olmuştur. Biz düzen değiştirmeye geldik. Üzüleceğimizi, hayal kırıklığına uğrayacağımızı, demoralize olacağımızı ama pes etmeyeceğimizi bilerek yola çıktık. Sezon başında Aykut Hoca ve teknik ekibi ile konuştuk. Fikir alışverişlerinde bulunduk. Comolli de teknik ekiple oturdu konuştu. Biz teknik ekibin kalmasını istedik. Sezon açılısına bir iki gün kala istifa ettiler. Aykut hoca ekibine talimat verdi ki dolayısıyla yola çıktık” şeklinde konuştu.

“Antrenör ‘bana ne Fenerliler düşünsün’ diyor”

Koç, değişimin bu teknik ekip üzerinde olumsuz etki yaptığını dile getirerek, “7-8 kişilik bir ekip bu.

28 Haziran’da sezona yeni teknik ekip ile başladık. Bir önceki sezon Arda Keskin’i salon çalışmalarını yapmayla görevlendirdik. Teknik Direktör tarafından yetersiz bulunuyor. Kendisi yerine başkası konuluyor. Yeni görev olmadığı için yolları ayırıyoruz. Takım içinde sorunları nasıl aşarız, ne çözüm yolları buluruz görüşmeleri yapılıyor. Antrenör Turgay Altay ‘bana ne benim sorunum mu? Fenerliler düşünsün’ şeklinde ifadeler kullanıyor. Birkaç kez tesislerde farklı ortamlarda bu tekrarlanıyor. Yardımcı antrenör özellikle saha antrenmanlarında umursamaz tavırlar sergiliyor. Futbolcular yüklemeler sonucu maça yorgun çıktıklarını bunun da kendilerini etkilediğini Performans Antrenörü Alper Asçı’ya iletiyorlar. Teknik kadro arasında sıkıntı oluyor. Bu serzenişin teknik direktöre iletilmediği ortaya çıkıyor. Kayserispor maçı sonrası yoğun antrenman gerçekleşiyor. Dayanıklılık testi yapılıyor. Test sonrası çalışmaların yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Bu yaklaşımın çok ağır sakatlıklara neden olabileceği ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Mevcut işleyişin başarısız olması için çaba gösteriyorlar”

Alper Aşçı’nın sporcuların motivasyonunu düşürecek konuşmalar yaptığını vurgulayan Ali Koç, “Ve bize göre mevcut işleyişin başarısız olması için çaba gösteriyorlar. Beşiktaş maçı öncesi gerek tesiste çalışanları, takımı, antrenmanları ve yönetimi olumsuz etkilemek için çalışıyorlar. Bunu maç gününe taşıyorlar. Maçta prim açıklanıyor. Miktar ve yönetimin yetersiz olduğunu aleni şekilde söylüyor. Soyuna odasında halı var, antrenör soruyor. Halıyı göstererek ‘bugün Beşiktaş bizi yenecek, hocanın cenazesini halıya saracağız’ diye dalga geçiyorlar. ‘Bu takımı yenemeyiz kalitemiz yok. Bu hocayla olmaz’ gibi söylemlerle motivasyon düşürüyorlar. Maç berabere bitiyor” açıklamasını yaptı.

“İçeriden veri sızdırıldı”

Spartak Trnava maçı öncesi yaşananları da anlatan Ali Koç, şu ifadelere yer verdi:

“Kamp yapılan otelde teknik ekipteki kişilere ‘safınızı belli edin’ diye söylemlerde bulunuyorlar. Bunu söyleyecek kadar ileriye gidiyorlar. Maç öncesi Tugay Altay diyor ki, ‘hoca görevden’ alındı. O halı bu sefer statta yere serilmiş. ‘Bu sefer cenazeyi kesin kaldırıyoruz’ demişler. Maç kazanılıyor. Ertesi gün Samandıra’da ‘Fenerbahçeliler yüzünüz gülüyor maçı kazandınız ya’ diyorlar. İçeriden bilgi sızdığı şüphemiz var. Cuma günü mesai saati sonrası işine son verildi. Bu arkadaşlar bilgisayarında 28 Haziran’dan itibaren idman programları, performans verileri, idmanlarla ilgili tüm görüntüler, maç istatistikleri ve raporlarını dışarıya sızdırıyorlar. Daha ironik bir durum çıkıyor ortaya, Samandıra’da tüm veriler orada toplanıyor. Oradan o bilgileri alıyorlar. Geçen senenin tüm idman verileri performans dataları silinmiş. Hafıza olmadığı söyleniyor. Hocayı beğenmeyebilirsiniz, yetersiz bulabilirsiniz, siz oradan ekmek yiyorsanız sadakatiniz orayadır ve elinizden ne geliyorsa yapmalısınız. Her zaman her şeyi aynı anda söylemiyorum. Bunun devamı da var. Şimdi burada noktalayalım” dedi.

“Desteğinizi esirgemeyin”

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Ali Koç, “Siz tribünde bağırıp çağırırken bizlerin nelerle uğraştığını unutmayın. Siz bize inanmazsanız biz muvaffak olamayız. Dediklerimizi tartın, değerlendirin. İyi niyetimizden şüphe etmeyin. Futbolda sahada sonuç alınıyor. Saha dışında mücadele ediyoruz. Desteği esirgemeyin” diye konuştu.