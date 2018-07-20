SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 17:37

Ali Koç camiaya seslenecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 24 Temmuz Salı günü FB TV ekranlarında yayınlanacak programla Fenerbahçe camiasına seslenecek.

Ali Koç camiaya seslenecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 24 Temmuz Salı günü FB TV ekranlarında yayınlanacak programla Fenerbahçe camiasına seslenecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran’da yapılan geniş katılımlı Fenerbahçe Kongresi’nde bu yana neler oldu ve Fenerbahçe’yi gelecekte neler bekliyor sorularını cevaplayacak. Koç, Fenerbahçe için planlanan yol haritasından, amatör branşlardaki son duruma kadar Fenerbahçelilerin merak ettiği tüm konuları yanıtlayacak. Ali Koç’un katılacağı ‘Camiaya Sesleniş’ 24 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’de FB TV’de olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku