Ali Koç camiaya seslenecek

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 24 Temmuz Salı günü FB TV ekranlarında yayınlanacak programla Fenerbahçe camiasına seslenecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Haziran’da yapılan geniş katılımlı Fenerbahçe Kongresi’nde bu yana neler oldu ve Fenerbahçe’yi gelecekte neler bekliyor sorularını cevaplayacak. Koç, Fenerbahçe için planlanan yol haritasından, amatör branşlardaki son duruma kadar Fenerbahçelilerin merak ettiği tüm konuları yanıtlayacak. Ali Koç’un katılacağı ‘Camiaya Sesleniş’ 24 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’de FB TV’de olacak.