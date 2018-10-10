Ali Koç: 'Ersun Yanal planlarımız arasında yok'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ileriye dönük planlarında Teknik Direktör Ersun Yanal’ın olmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, ligde alınan başarısız sonuçların ardından camiada adı anılmaya başlanan Ersun Yanal ile ilgili de konuştu. Planları arasında Ersun Yanal’ın olmadığını belirten Koç, "Bu sevdaya son verin" dedi.

Ali Koç’un Ersun Yanal konusundaki açıklaması şöyle:

"Ersun Yanal hocamız planlarımız arasında yok. Uzun vadeli program hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz ve şu zamanda taraftarımız kızabilir ama bilmenizi istiyorum ki şu an böyle bir şey yok. Ne kendisiyle konuştuk ne de konuşmayı planlıyoruz. Spor medyasında son dönemlerde Ersun Hoca hakkında medya kampanyası var. Tribünlerin tepkisini normal buluyorum. Ama olmayacağını buradan söylüyorum. Bu sevdaya son verin. Çünkü pek bir faydası olmuyor."