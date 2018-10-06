Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan basketbol müsabakasını locadan takip ediyor.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. İki takım arasında oynanan derbiyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan yardımcısı Semih Özsoy da locadan takip ediyor.
Ali Koç, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan basketbol müsabakasını locadan takip ediyor.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. İki takım arasında...