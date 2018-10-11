Ali Koç, Leaders Week’te konuşmacı oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyada spora yön veren üst düzey şirket/kulüp yöneticilerinin bir araya geldiği; küresel spor, teknoloji, eğlence ve iletişime dair deneyimlerin paylaşıldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ‘Leaders Week’te konuşmacı oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyada spora yön veren üst düzey şirket/kulüp yöneticilerinin bir araya geldiği; küresel spor, teknoloji, eğlence ve iletişime dair deneyimlerin paylaşıldığı dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan ‘Leaders Week’te konuşmacı oldu.

Başkan Koç, 40 dakikalık paneldeki konuşmasında Fenerbahçe Kulübü’nün bir futbol değil, spor kulübü olmasına vurgu yaparak olimpik branşlardaki başarılara değindi.

Oturumun moderatörünün kulüpte çok sayıda kadın üyenin bulunmasıyla ilgili sorusu üzerine Koç, Fenerbahçe’nin kadınların rolü konusunda öncü olduğunu, 1920’li yıllarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı kurulduğunu ancak rakip bulamadığını anlattı. Ali Koç, Fenerbahçe’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde giden bir kulüp olduğunu ve Atatürk’ün de her zaman kadınların toplum içindeki rolüne vurgu yaptığını ifade etti.

Yönetim olarak 6 yıla ihtiyaç duyduklarını söyleyen sarı-lacivertli ekibin başkanı, bu süre sonucunda kulübün finansal olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini ve futbolun yanı sıra sporun diğer alanlarında da sürdürülebilir bir başarı kazanmayı amaçladıklarını kaydetti.

Fenerbahçe’nin küresel bir marka olması açısından basketbola da değinen Ali Koç, "Avrupa’nın en iyi 3 basketbol takımından birine sahibiz. Euroleague’de son 4 senede 4 kez Final Four oynadık, bir kez kazandık, iki

kez ikinci olduk" dedi.