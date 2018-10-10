Ali Koç: 'Volkan bana saygısızlık yaparak sesini yükseltti'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kaleci Volkan Demirel’in takımdaki liderlik vasfı beklentilerini karşılamadığını ve kendisine yaptığı saygısızlık sebebiyle kadro dışı kaldığını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna hafta içinde kadro dışı bırakılan Aatif, Dirar ve kaleci Volkan Demirel ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, Aatif ve Dirar’ın genel olarak disiplinsiz görüntü sergiledikleri için kadro dışı bırakıldığını ifade ederek, "Genel olarak disiplinsizlik, ciddiyetsizlik, vurdum duymaz tavırlar, ekip ruhundan uzak görüntü, sportif olarak yetersizlik olduğu için kadro dışı bırakılmıştır. Soyunma odasında bazı şeyleri gözlemliyorum. Türkçe’de gamsız olarak tabir edilen, en azından benim talep ettiğim ruhu yansıtmayan davranışlar. Ekmeğini yediğiniz yerde işler kötü giderken nasıl rahat olabilirsiniz? Dirar’ın milli takımdan geç dönmesi, takım toplantısına katılmaması, geçerli mazereti olmaması. Göztepe maçında oynadı. Performans eksikliğinden dolayı sonraki maçta oynamadı ona kızıp ’ben tatildeyim’ demesi. Aatif Kayseri maçından sonra görüşlerini belirtti. ‘Takım olamadık. Takım zayıf. Bu sene daha zayıf’ ifadelerinde bulundu. Basına çıkanlar tamamen saçma iddialar. Buradaki olay takım ahengini bozması. Nabil Dirar kadroya giremeyince bu konu Aatif için büyük bir memnuniyetsizlik oldu. Gruplaşmalar meydana geldi. Bunlardan biri de bu grup. Aatif, Dirar’ın oynaması için hocaya söyledi. Arkadaşlarına söyledi. İşini en iyi şekilde yapmalısın, arkadaşın oynamıyor diye olumsuzluk yapmamalısın. Fenerbahçe’nin ağırlığından uzak davranışlar sergiledikleri için kadro dışı bırakılmışlardır ama halen Fenerbahçe Kulübü’nün parçalarıdır" şeklinde konuştu.

"Volkan beklentimizi karşılamadı"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, kaleci Volkan Demirel’den takım içerisindeki kaynaşmayı arttırmasına katkı vermesini beklediklerini ve deneyimli file bekçisinin bu beklentiye karşılık vermediğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"İlk ve tek evine gittiğim futbolcu. Çocuklarımın gönlünde de çok farklı yeri var. Her anlamda zor karardı. Üstüne basarak söylüyorum; ne Damien Comolli ne de Cocu benim inanmadığım bir kararı bana aldırtamaz. Benim kendi yaşadığım unsurlardan dolayı bu kararı aldım. Son 2 sezon Volkan’ın en kötü iki sezonu. Kötü performansına rağmen ben Volkan’a ihtiyacımız olduğuna inanarak önderliğine inandığım için aksi görüşe rağmen kontratın uzatılmasını istedim. ’Sen Fenerbahçe’de lider olmalısın, bundan sonra Fenerbahçe’ye çok iyi bir eğitimden geçerek hizmet etmen lazım’ dedim. Sözleşmesini uzattığımız zaman tenkit edenler olmuştu. Kaleci konusunda hamle yapamadık. Hocamız da Sportif Direktör Comolli de Volkan’ın büyük bir katkı sağlayacağına inandılar. Birinci kaleci yaptık. İlk 6 resmi maçta birinci kaleciydi. İyi başlamadı. Benfica ve sonraki iki maçta işler iyi gitmedi. İşler iyi gitmeyince Harun’u aldık. Bence Volkan’daki durum büyük yıldızlarla yaşanan durum. Volkan iyi bir Fenerbahçelidir. Bilinçli olarak Fenerbahçe’ye zarar vermek istemez. Bence bilinçaltı olarak da yeni ekip, yeni kadro, ailece görüştüğü insanlarla ayrılması, kaleye başka birinin düşünülmesi ve sonuçların kötü gitmesi onun üstüne katkı yapmıştır. Kayserispor maçından sonra ’Gruplaşmalar vardı’ dediler. Volkan’ın sözleşmesini uzatırken ana istediğimiz görev, takım olmasına, kaynaşmaya, ekip ruhuna Fenerbahçeliliği anlatmaya yardımcı olmanın bayraktarlığını yapmasıydı. Beklentimizi karşılamadı. Kendisi de Kayserispor maçından sonra ‘takım olamadık’ dedi. Sen ne yaptın? Takımı bir araya mı getirdin? Yemeğe mi çıkardın? Bu sene Samandıra’da farklı bir düzen var. İdman, dinlenme öğle yemeği ve idman. Aradaki en önemli şey kaynaşma. Burada kaptanların çıkıp liderlik yapması gerekiyor."

"Volkan bana sesini yükselterek, saygısızlık yaptı"

Volkan’ın kadro dışı kalmasına etken olarak kendisine ve Başkan Vekili Semih Özsoy’a sesini yükselterek, saygısız davranışlarda bulunmasını söyleyen Başkan Koç, "Somut olarak iki olay yaşadık. Volkanın kızgınlığı sonuçlar iyi gitmedikçe arttı. Oyun sistemiyle ilgili görüşlerini iletti. Bunlar yapması gereken şeyler ama o düşünceleri gerçekleşmiyorsa da ‘küstüm ben oynamıyorum’ olmaması lazım. Bardağı taşıran son damla da şu oldu. Dergi yazısının çıkacağı gün Samandıra’dan Volkan Demirel’in Teknik Direktör Yardımcısı Erwin’in üstüne yürüdüğü haberi geldi. Tam da bir volkan patlamasını yaşıyor. Biz de Samandıra’ya gittik. 6 eski Türk futbolcu bir araya getirdik. Konuşma yaptık. Ve orada Volkan benim kabul edemeyeceğim şekilde tartışmalara girdi. İlk önce bana saygısızlık yaptı. Başkan Vekilimize saygısızlık yaptı. Ve o işi uzattı. Sesini yükseltti ve ben kendisiyle birebir görüştüm. Başkanına o ortamda bu şekilde ses yükselten futbolcunun diğerlerine bizler yokken neler yapabilir kafamda düşündüm. Gördüm ki burada bir Volkan’ın uyanması lazım. Kendisiyle konuştum. ‘Nasıl affettireceksin bilmiyorum’ dedim. Dolayısıyla buradaki olay disiplinsizlik. Yönetim kuruluna saygısızlık ve bunları gidermek için hiçbir şey yapmama. Bir nebze mutsuz olma. Mutsuzluğunu belli etme. Kararı alırken iki gün düşündüm. Şahsıma dokunan bir karar" ifadelerini kullandı.

"Volkan’ın Fenerbahçe’ye yıllarca hizmet etmesini isterim"

Ali Koç, başarılı file bekçisine jübile maçı yapmak istediğini de vurgulayarak, "İlk jübilesini yapmak istediğim futbolcu. Burada 500. maçına çıkmasını çok isterim. Yıllar sonra jübilesi yapılmasını çok isterim. Kalecilikten sonra da eğitimin en iyisini görüp Fenerbahçe’ye yıllarca antrenör olarak hizmet etmesini isterim. Benim ona karşı kişisel bir şeyim yok. Bu konunun Alex ile de alakası yok. Alex’e de inşallah sembolik bir jübile yaparız" diye konuştu.

"Devre arasına kadar teknik direktör değişikliğini düşünmüyoruz"

Başkan Koç, teknik direktör değişikliğini düşünmediklerini ifade ederek, "Cocu, hazırlık maçlarında oynattığı futbolu resmi maçlara yansıtamadı. İyi gittiğimizi düşünüyorum, başladığımızı düşünüyorum. Ben uzun vade için yola çıktım. Zamanlama açısından şu an hoca değişimine gitmenin doğru olmadığını düşüyorum. Bu değişime inanıyorum. Devre arasına kadar bir şey yapmayı uygun bulmuyorum. Ben hoca değişikliği için erken olduğunu düşünüyorum. Hocamız çok çalışıyor. Zaman zaman tercihlerini sorguluyoruz ama bugün içindeki durumu tamamıyla hocaya bağlamak yanlış olur. O yüzden tercihimizi hocamızdan yana kullandık. Arsene Wenger, Blanc ve Tayfun Korkut hiçbiri ile görüşmedik. Hiçbir hocayla görüşmedik. Wenger çok komik. David Bill Bodrum Cup yelken yarışları için geldi ve maçı seyretti. Arsene Wenger’i kim istemez. Ama şartları düşünün. Wenger’in bıraktığı ortamı ve aldığı teklifleri düşünün. Ne Fenerbahçe ona uyar ne de o Fenerbahçe’ye uyar. Diğerleri ile ilgili yorum yapamam, görüşmedik" şeklinde konuştu.