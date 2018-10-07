Ali Koç: 'Volkan'ın kadro dışı kalmasının ciddi sebepleri var'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasının nedeninin Aatif ve Dirar’dan farklı olduğunu belirterek, "Volkan’ın dışı kalmasının ciddi sebepleri var" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz olarak kadro dışı bırakılması ve Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı’nın teknik heyetindeki görevlerine son verilmesi kararlarıyla ilgili ilk kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Belki de bu çok geç alınmış bir karardır"

Geçtiğimiz günlerde alınan kararların herhangi bir anlık, bir öfkeyle, gündem değiştirmek üzerine alınmış ya da herhangi birini suçlamak için alınmış kararlar olmadığını söyleyen Koç, "Son yaşanan gelişmeler çerçevesinde etraflıca istişare edilmiş, derinleme bir şekilde tartışılmış, konuşulmuş ve bir plan ve program çerçevesinde alınmış kararlardır. Buna mukabil aldığımız kararlarla ilgili herhangi detaylı bir açıklama yapmamakta bugüne kadar bu plan ve program çerçevesinde tercihen yapılmış bir durumdur. Aslında bugün size söylemek istediğim aldığımız kararlar çerçevesinde yapacağımız detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde, en geç Salı gününe kadar şahsen yapmayı planlıyorum. Yeri gelmişken birkaç çabuk noktaya değinmek istiyorum. Teknik heyetten 3 kişiyle yollarımızı ayırdık, evet doğrudur. Bunun çok ciddi sebepleri ve nedenleri var. Bu nedenleri, bilgileri, gelişmeleri paylaştığımız zaman hepimizin üzüleceği, kızacağı, öfkeleneceği durumlar söz konusudur. Belki de bu çok geç alınmış bir karardır" diye konuştu.

"Volkan kararı Aatif ve Nabil’den farklı"

Aatif ve Nabil ile ilgili kararın, Volkan Demirel’le ilgili kararın sebeplerinden farklı olduğunu vurgulayan Başkan Koç, "Onları da, ifade ettiğim gibi Salı günü yapacağım açıklamalarda etraflıca anlatacağım. Şimdi geldiğimiz noktada Kaptanımız Volkan Demirel’e özel bir parantez açmak istiyorum. Çünkü görüyorum ki ortada spekülasyonlar var. Vefasızlıktan bahsedenler var. Bu da olabilir zira açıklamayı biz yapmadık. Tercihen yapmadık detaylı açıklamayı ama şurada birkaç noktaya değinmek istiyorum ki medyanın, spekülasyonların iddiaların dolduruşuna kimse gelmesin diye" şeklinde konuştu.

"Volkan’ın kadro dışı kalmasının ciddi sebepleri var"

Volkan Demirel’in 15 yıldır Fenerbahçe’ye hizmet eden, kaptanlık yapan ve efsane futbolcularımızdan biri olduğunu ifade eden Ali Koç, "Tarihe de öyle geçecektir. Bu, işin taraftar gözüyle bakışı, bir de Ali Koç gözüyle bakışı var. Volkan Demirel benim çok sevdiğim, çok eski tanıdığım, nikahında şahitlik yaptığım ve hayatımda ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur. Dolayısıyla işin bir Fenerbahçeli tarafı var bir de Ali Koç tarafı var. Şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki; camiamıza yeni katılmış bir Teknik Direktörün veya Sportif Direktörün ya da beraber, Volkan Demirel gibi birini Fenerbahçe’de bu şekilde kadro dışı bırakmasına beni ikna edemezler. Bu duyguları taşıyan biri olarak ben bu kararı aldıysam yönetim kurulundaki arkadaşlarımla, ki bu yönetim kurulu kararıdır, bunun ciddi sebepleri olduğunu herkesin bilmesini isterim. Benim için zor bir karardı. Hayatta bazı kararları mecburen, bazı kararları tercihen alırsınız. Bu, mecbur almam gereken bir karardı" açıklamasında bulundu.

"Konunun nerelere gideceği kaptanımızın tutumuna bağlı"

Bu kadro dışı bırakılmaları vefa ve vefasızlık boyutunda eleştirenlere cevap veren Koç, "Bu konu Alex’in ayrılışıyla karşılaştırılıyor, konunun birbiriyle hiçbir alakası yoktur. Hem Volkan Demirel hem de diğer iki oyuncumuz Fenerbahçe’nin kontratlı oyuncularıdır, dolayısıyla kulübün de birer parçalarıdır. Bundan sonra ilerleyen süreçte bilhassa kaptan için söylüyorum; konunun nereye gideceği, gelişmelerin nelere vesile olacağı kaptanımızın bundan sonraki tutumuna, hal ve davranışlarına, hatta bir hata yaptığını düşünüyorsa geri adım atmasına, özür dilemesine bağlıdır" dedi.

Bu süreçten sonra en büyük arzusunun Volkan Demirel’in kendi kariyerine yakışır bir şekilde hem kariyerini devam ettirmesi hem de zamanı geldiğinde kariyerini en hak ettiği şekilde sonuçlandırması olduğunu vurgulayan Başkan Ali Koç, "Dolayısıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Konuşmamın da başında söylediğim gibi anlık alınan kararlar değildir, belli, bir plan ve program içerisinde alınan kararlardır. Bu açıklamaların detaylarının, kararlar alındıktan birkaç gün sonra açıklanacak olması da bu plan ve program çerçevesindedir" ifadelerini kullandı.

Ali Koç vefanın ne demek olduğunu gayet iyi bildiğini ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak ettiğini söyledi.