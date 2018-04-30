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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:51

Alican Kaynar Bronz Madalya kazandı

Dünya Kupası Hyeres Serisi’nde Milli Sporcumuz Alican Kaynar bronz madalya kazandıFransa-Hyeres’de düzenlenen Dünya Kupası Hyeres Serisi’nde Finn sınıfında Milli Sporcumuz Alican Kaynar bronz madalyanın sahibi oldu. 20 Ülkeden 40 sporcunun...

Alican Kaynar Bronz Madalya kazandı
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Dünya Kupası Hyeres Serisi’nde Milli Sporcumuz Alican Kaynar bronz madalya kazandı

Fransa-Hyeres’de düzenlenen Dünya Kupası Hyeres Serisi’nde Finn sınıfında Milli Sporcumuz Alican Kaynar bronz madalyanın sahibi oldu. 20 Ülkeden 40 sporcunun yarıştığı sınıfta Alican Kaynar 9 yarış sonunda 50 net puanla üçüncülüğü elde ederken Brezilya’dan Jorge Zarif birinci ve Hollanda’da Nicholas Heiner ikinci oldu. Milli Sporcumuz Alican Kaynar Dünya Kupası Miami Serisi’nde de bronz madalyanın sahibi olmuştu. 20 Ülkeden 36 ekibin mücadele ettiği 470 Kadınlar kategorisinde Milli Sporcumuz Simay Aslan’ın sakatlanması nedeniyle Sharar Tibi ile ekip olan Milli Sporcumuz Beste Kaynakçı 98 net puanla yarışları 8.sırada tamamladı. 470 Erkekler kategorisinde 20 ülkeden 40 ekip yarışırken Deniz Çınar ve Ateş Çınar 13.oldu. 30 Ülkeden 64 sporcunun mücadele ettiği Laser Radial sınıfında ise Ecem Güzel 39.sırada yer aldı.
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