Alpaslan Aydın: “Euroleague’de oynamak istiyoruz”

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Genel Sekreter Alpaslan Aydın, hedeflerinin uzun vadede Euroleague’de oynamak istediklerini söyleyerek, “Fenerbahçe’nin de elde ettiği Euroleague şampiyonluğu unvanını biz de elde etmek istiyoruz" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında Bahçeşehir Koleji, evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemli maçın öncesinde Genel Sekreter Alpaslan Aydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen yıl kurulduklarını hatırlatan Aydın, “Geçen yıl kurulduk. TBL’de mücadele ettik. Federasyon kupasını aldık. Daha sonra Süper Lig’e hak ettiğimiz şekilde çıktık. Lige geçen seneki hocamız Stefanos Dedas ile yola devam ettik. Kendisinin Süper Lig tecrübesi var. Geçen yıldan hocalarımız var. Yeni oyuncularımız var. Bu sene lige renk getirmek istiyoruz. Seyir zevki yüksek bir müsabakalar sunmak istiyoruz. Her zaman alt yapımız önemli. Oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Milli Takım’a kazandırabilirsek en büyük mutluluk budur. Bizim Bahçeşehir ve Uğur Kurumları Türkiye ve dünyada yayılmakta. Bu konuda Enver hocamız, Hüseyin bey ve yeni başkanımız Ömer Yücel ile eğitimdeki başarıyı basketbola katmak istiyoruz. Hedeflerimiz uzan vadede Euroleague oynamak istiyoruz. Belki de Fenerbahçe’nin de elde ettiği Euroleague şampiyonluğu unvanını biz de elde etmek istiyoruz. İleri hedefimiz bu. Yakın hedeflerimiz ise bizi seyredenlere seyir zevki kazandırmak. Sporda fair-playi devam ettirmek” diye konuştu.

Ligde Afyon galibiyeti ile başlamanın önemli olduğunu söyleyen Alpaslan Aydın, “Çünkü Süper Lig’deki ilk maçımız. Çok büyük heyecanla çıktık ve kazandık. İnşallah bunu Galatasaray maçı ile devam ettireceğiz. Hedefimiz yine galibiyet. Bu sene de inşallah play-offa kalmak istiyoruz” şeklinde konuştu.