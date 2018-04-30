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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:00

Alper Potuk’tan örnek davranış

Batman’da 11 yıldır çocuk felci hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Ercan Çitçi’nin ailesi, tedavi masraflarını üstlenen Fenerbahçeli Alper Potuk’a teşekkür ziyaretinde bulundu.Sarı-lacivertli ekibin 27 yaşındaki milli yıldızı...

Alper Potuk'tan örnek davranış
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Batman’da 11 yıldır çocuk felci hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Ercan Çitçi’nin ailesi, tedavi masraflarını üstlenen Fenerbahçeli Alper Potuk’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin 27 yaşındaki milli yıldızı Alper Potuk, örnek bir davranışa imza attı. Tecrübeli oyuncunun Batman’ın Sason ilçesinde 11 yıldır çocuk felci hastalığı ile mücadele eden 20 yaşındaki Ercan Çiftçi’nin tedavi masraflarını üstlendiği ortaya çıktı. 8 ay önce başlayan süreç sonunda Alper’i ziyaret eden Çiftçi ailesi, milli futbolcuya desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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