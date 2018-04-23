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23 Nisan 2018 Pazartesi 21:58

Alper ve Fernandao’dan fotoğraf

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesi öncesinde taraftarlar Alper ve Fernandao ile fotoğraf çektirdi.

Alper ve Fernandao'dan fotoğraf
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Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesi öncesinde taraftarlar Alper ve Fernandao ile fotoğraf çektirdi.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesi öncesinde taraftarlar Alper ve Fernandao ile fotoğraf çektirdi. Müsabaka başlamadan önce Alper’i ve Fernandao’yu tribünlere çağırdı. Taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen futbolcular sarı-lacivertli tribünlerle fotoğraf çekildi.
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