Alper ve Fernandao’dan fotoğraf

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesi öncesinde taraftarlar Alper ve Fernandao ile fotoğraf çektirdi. Müsabaka başlamadan önce Alper’i ve Fernandao’yu tribünlere çağırdı. Taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen futbolcular sarı-lacivertli tribünlerle fotoğraf çekildi.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesi öncesinde taraftarlar Alper ve Fernandao ile fotoğraf çektirdi.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesi öncesinde taraftarlar Alper ve Fernandao ile fotoğraf çektirdi.

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