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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:36

Altay 3185 gün sonra Karabük’te sahne alacak

Spor Toto 1. Lig’de pazar günü Kardemir Karabükspor’a konuk olmaya hazırlanan Altay, 3185 gün aranın ardından bu deplasmanda puan arayacak.Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet çıkaramayan Altay, bu hafta 1 puanla...

Altay 3185 gün sonra Karabük'te sahne alacak
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Spor Toto 1. Lig’de pazar günü Kardemir Karabükspor’a konuk olmaya hazırlanan Altay, 3185 gün aranın ardından bu deplasmanda puan arayacak.

Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet çıkaramayan Altay, bu hafta 1 puanla ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zor günler geçiren rakibi karşısında sürpriz istemeyen siyah-beyazlılar, uzun bir aradan sonra Karabük’te bir lig maçı oynayacak. İki ekip son olarak 2009-2010 sezonunda Karabük Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda kozlarını paylaşmış, ev sahibi takım müsabakayı Ömer Ateş, Sertan Vardar ve Emenike’nin attığı gollerle 3-0 kazanmıştı. O sezon Karabükspor adını Süper Lig’e yazdırırken, Fuat Yaman idaresindeki Altay ise üst lig hayallerine play-offlarda veda etmişti. İki takım pazar günü 3185 gün sonra birbirlerine rakip olacak.

İstatistikler Altay diyor

Kardemir Karabükspor ile Altay, bu hafta birbirlerine 11. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 10 karşılaşmada İzmir temsilcisinin rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu maçların 4’ünü Altay kazanırken, Karabükspor ise 2 maçta galibiyete uzandı. İki takımın oynadığı 4 karşılaşmada ise takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
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