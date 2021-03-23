Altay Bayındır Dikkat Çekti

Beşiktaş Fenerbahçe maçında kalede adeta devleşen genç kaleci Altay Bayındır büyük dikkat çekti. Genç futbolcu derbide gösterdiği performans ile ilginin odağı oldu. Sosyal medyada kurtardığı pozisyonlar sayesinde genç kaleci oldukça popüler olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde milli takım kadrosuna da çağrılan futbolcunun genç kariyeri yükselişte. Beşiktaş karşılaşmasında tam 7 net gol fırsatında kalesini koruyan ve geçit vermeyen Altay bu şekilde değerini de arttırmış durumda. Fenerbahçe’nin kazanma umuduyla çıktığı Beşiktaş derbisinde karşılaşma uzun süre 1-0 Fenerbahçe aleyhinde ilerlemişti. Son dakikalarda da berabere bitmişti. Bu şekilde bahis severler Betsat sitesi üzerinde karşılaşmadan bonus alabilmişti. Fenerbahçe bu şekilde maçtan 1 puan alabilmişti. Ancak maçın kahramanlarından biri de Altay Bayındır olmuştu. Genç kaleci bir çok net pozisyonu kurtarmayı başarabilmişti. 2019 yılında 600 bin euro değerine sahip futbolcu bu son zamanlarda gösterdiği başarılı performanslar sayesinde değerini 13 milyon eurolara kadar çıkarttı.

Süper Lig’in 2.yarısında oynanan Beşiktaş Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla göz dolduran Altay Bayındır canlı bahis dünyasında da büyük ilgi çekti. Fenerbahçe 19 yaşındayken Altay’dan transfer etmişti genç futbolcuyu. O dönem 1.5 milyon euro’ya transfer edilen kaleci değerini neredeyse 10’a katladı. Fenerbahçe’nin ümidi genç kaleciye uzun yıllar kaleyi emanet etmek. Bu konuda yetiştirilen kalecinin göz dolduran performansı yüzünden büyük Avrupa kulüplerinin dikkati çekildi. Premier Lig’den bazı takımlar ve Hollanda devi Ajax’ın ilgilenildiği öğrenilen Altay Bayındır için devreye bir çok kulüp girdi. Genç kalecinin performansının bu şekilde devam etmesi halinde değerini 20 milyon euro’lara kadar çıkartacağı konuşuluyor.