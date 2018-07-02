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02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:05

Altay’da savunmaya Gençer takviyesi

İç ve dış transferdeki atağıyla dikkat çeken Altay, son iki sezonda Göztepe ve Ankaragücü formalarıyla Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan stoper Gençer Cansev’i renklerine bağladı. Başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı 1 yıllık mukaveleye imza attı.

Altay'da savunmaya Gençer takviyesi
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İç ve dış transferdeki atağıyla dikkat çeken Altay, son iki sezonda Göztepe ve Ankaragücü formalarıyla Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan stoper Gençer Cansev’i renklerine bağladı. Başkent ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı 1 yıllık mukaveleye imza attı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde bir araya gelen Gençer, sözleşmesine imza attıktan sonra yeni formasıyla objektiflere poz verdi. Şampiyonluklara alışık olduğunu kaydeden tecrübeli stoper, Altay’a yeni bir kupa kazandırmak için gayret edeceğini söyledi. Gençer, imza töreninin ardından bugün başlayan 1. etap kampına katılmak için Erzurum’a hareket etti.

Gençer, geçen sezon Ankaragücü’nde 30 maçta forma giydi. 29 yaşındaki stoper Başakşehir’de de 2014’te 1. Lig’de kupa kaldırmıştı. Deneyimli krampon sağ bek ve ön libero olarak da oynayabiliyor.
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