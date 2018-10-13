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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:09

Altay’dan gollü prova

Spor Toto 1. Lig’e verilen milli arayı boş geçirmek istemeyen Altay, U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.Spor Toto 1. Lig’de milli aradan sonra Kardemir Karabükspor ile karşılacak olan Altay, bu maçın hazırlıklarını...

Altay'dan gollü prova
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Spor Toto 1. Lig’e verilen milli arayı boş geçirmek istemeyen Altay, U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.

Spor Toto 1. Lig’de milli aradan sonra Kardemir Karabükspor ile karşılacak olan Altay, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar milli arada U21 takımıyla hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Genç takım, 15. dakikada Habib Daf’ın attığı golle öne geçti. Golün ardından baskıyı arttıran A takım; 28’de İbrahim Akın, 44’te Paixao, 55’te Pedro ve 75. dakikada Murat Uluç’un attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Pazar gününü izinli geçirecek Altay, tedavisi süren İbrahim Öztürk ve Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Atakan’ın katılımıyla pazartesi’den itibaren çalışmalarını tam kadro sürdürecek.
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