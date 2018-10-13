Altay’dan gollü prova

Spor Toto 1. Lig’e verilen milli arayı boş geçirmek istemeyen Altay, U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.Spor Toto 1. Lig’de milli aradan sonra Kardemir Karabükspor ile karşılacak olan Altay, bu maçın hazırlıklarını...

Spor Toto 1. Lig’e verilen milli arayı boş geçirmek istemeyen Altay, U21 takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.

Spor Toto 1. Lig’de milli aradan sonra Kardemir Karabükspor ile karşılacak olan Altay, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar milli arada U21 takımıyla hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Genç takım, 15. dakikada Habib Daf’ın attığı golle öne geçti. Golün ardından baskıyı arttıran A takım; 28’de İbrahim Akın, 44’te Paixao, 55’te Pedro ve 75. dakikada Murat Uluç’un attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Pazar gününü izinli geçirecek Altay, tedavisi süren İbrahim Öztürk ve Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Atakan’ın katılımıyla pazartesi’den itibaren çalışmalarını tam kadro sürdürecek.