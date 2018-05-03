Altınhas Golden Cup’ta şampiyonlar belli oldu

Altınhas Holding bünyesindeki şirketler arasında düzenlenen futbol turnuvası sonuçlandı. Altınhas Golden Cup’ı Vega Okulları ve Final Varlık Yönetim, şampiyon olarak tamamladı.

Her yıl düzenlenen Altınhas Golden Cup’ta Vega Okulları ve Final Varlık Yönetim, şampiyon oldu. Şampiyon olan takımlara kupa ve madalyalarını şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş’ın yanı sıra, Beşiktaş’ın efsane isimleri Ali Gültiken ve Bayram Bektaş, Galatasaray’lı eski yıldız Vedat İnceefe ve eski futbolcu, ünlü yorumcu Serkan Reçber verdi. Kağıthane’de düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne olurken, kupa töreninin ardından şöhretler karmasıyla basın mensupları maç yaptı. İmam Altınbaş, Bayram Bektaş ve Serkan Reçber gibi isimlerin olduğu kadro ile basın mensuplarının mücadelesi 5-5 sona erdi. Maçta yer alan gazetecilere plaket verildi.