Altınordu - İstanbulspor maçının ardından

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, skoru koruma psikolojisine girdikleri için pozisyonları değerlendiremediklerini ve maçtan 1 puanla ayrıldıklarını ifade etti. İstanbulspor’un teknik sorumlusu Orhan Çıkrıkçı ise deplasmandan aldıkları 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, skoru koruma psikolojisine girdikleri için pozisyonları değerlendiremediklerini ve maçtan 1 puanla ayrıldıklarını ifade etti. İstanbulspor’un teknik sorumlusu Orhan Çıkrıkçı ise deplasmandan aldıkları 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 8. hafta maçında İstanbulspor’u konuk eden Altınordu, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 3 haftadır kazanamamanın verdiği etkiyi üzerlerinden atmak istediklerini ifade ederek, “Artık kazanıp çıkışa geçmemiz gerekiyordu. İstanbulspor da farklı bir sistemle oynadı. Ona rağmen golü bulduk. Farkı da arttırabilirdik. Geriye çekilmemiz rakibe avantaj sağladı. İkinci yarı oyunun büyük bölümünde topa sahip olup etkili hücum geçişleri yaptık. Baskı yediğimiz anlarda yakaladığımız 2 tane pozisyon vardı. Bunları atsaydık farklı bir skor olacaktı” dedi.

1-0’dan sonra skoru koruma psikolojisine kapıldıklarını dile getiren Eroğlu, “Bu bizi olumsuz etkiliyor. Pas kalitesini sağlayamadık. Erken de gol bulabilirdik, olmadı. 1-0’lık skor rakibin umudunu diri tutuyor. 2-0 yapabilseydik maçı galibiyetle bitirebilirdik” şeklinde konuştu.

İstanbulspor cephesi

Kendileri açısından iyi bir maç olduğunu dile getiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı ise “İkinci yarı beraberlik golünü bulduk. Pozisyonlar da kaçırdık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Deplasmanda alınan 1 puan iyidir” dedi.