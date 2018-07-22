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22 Temmuz 2018 Pazar 12:36

Altınordu, pilot takımı ile bir araya geldi

Altınordu ve pilot takımı Niğde Anadolu FK, Erzurum kampında bir araya geldi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile teknik ekip, kardeş kulüplerini ziyaret edip başarılar diledi, baklava ikram edip moral verdi. Niğde Anadolu FK Teknik...

Altınordu, pilot takımı ile bir araya geldi
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Altınordu ve pilot takımı Niğde Anadolu FK, Erzurum kampında bir araya geldi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile teknik ekip, kardeş kulüplerini ziyaret edip başarılar diledi, baklava ikram edip moral verdi. Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Yavuz İncedal ile sohbet eden Eroğlu, “Niğde Anadolu FK, Niğde halkının özlemini giderecek bir oluşum. Gerçek anlamda bir başarı için takım kadar Niğdelilerin de el ele vermesi gerekir” dedi.

Altınordu ile pilot takımı Niğde Anadolu FK, Erzurum’da bir araya geldi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Yavuz İncedal da yeni sezon için birbirlerine başarılar diledi. Altınordu’dan Niğde Anadolu FK’ya geçen gençlerle özel olarak ilgilenen Eroğlu, “Burası onların Altınordu A Takımı’na daha eksiksiz bir şekilde yükselmelerini sağlayacak. Gözlerimizin, gençler kadar Niğde forması giyen herkesin üzerinde olacak” diye konuştu.

Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Yavuz İncedal ise genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını belirterek, “Niğde Anadolu FK’nın da Altınordu gibi bir karaktere sahip olması en büyük arzumuz” yorumu yaptı.

FMS testine girdiler

Altınordulu oyunculara Erzurum kampında Fonksiyonel Hareket Değerlendirmesi (FMS) testi yapıldı. Avrupa’da Milan, Roma, Bayern Münih, Ajax, Liverpool ve Borussia Dortmud gibi birçok kulübün de yaptığı FMS testi, Altınordu A Takım Fizyoterapisti Kazım Bayram ve yardımcısı Kürşat Yarar tarafından uygulandı. Uluslararası geçerliliği olan ve sezon öncesi sporculara uygulanan FMS testinde 7 hareket üzerinden futbolcuların eksik bölgeleri tespit ediliyor.
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