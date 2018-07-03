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03 Temmuz 2018 Salı 10:13

Altınordu’da hedef: Süper Lig

Geride bıraktığımız 2 sezonda play-off biletini son haftada kaybeden Altınordu, yeni sezonun hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, sezonun ilk idmanından önce teknik ekip ve futbolcularla yaptığı toplantıda, “7 yıl önce yola çıkarken hedefimizi 2023’te Süper Lig olarak belirlemiştik. Ancak yeni dönemde inanarak ve isteyerek söylüyorum ki, Süper Lig’e oynayacak bir kadro oluşturduk ve bu kez direkt şampiyonluğa oynayacağız” dedi.

Altınordu'da hedef: Süper Lig
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Geride bıraktığımız 2 sezonda play-off biletini son haftada kaybeden Altınordu, yeni sezonun hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, sezonun ilk idmanından önce teknik ekip ve futbolcularla yaptığı toplantıda, “7 yıl önce yola çıkarken hedefimizi 2023’te Süper Lig olarak belirlemiştik. Ancak yeni dönemde inanarak ve isteyerek söylüyorum ki, Süper Lig’e oynayacak bir kadro oluşturduk ve bu kez direkt şampiyonluğa oynayacağız” dedi.

Altınordu, Beytullah Baliç Yerleşkesi’ndeki toplantının ardından Selçuk’a geçerek İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde ilk antrenmanını yaptı. İZVAK Başkanı Ali Erten, Başkan Vekili İrfan Erol, camianın ileri gelenleri ve çok sayıda taraftarın önünde gerçekleşen sezon açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Taraftarlar meşale yakarak oyuncuları karşılarken, herkese çiçek takdim etti. İdman boyunca da tezahüratlar yaparak oyuncuları destekledi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu da taraftarın ’şampiyon’ şeklindeki tezahüratlarına kayıtsız kalmayıp, “Altınordu, adının geçtiği her yerde iddia ve mücadele vardır. Son 4 sezonda 3 kez play-off’u son hafta kaybettik. Ligin ikinci yarısındaki çıkışlarımız ipi göğüslememize yetmedi. Ancak bu kez sezona çok iyi başlayıp o şekilde bitirmek istiyoruz. Kadro yapımız bunu başaracak kalitede. Altınordu, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacaktır” yorumunu yaptı.
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