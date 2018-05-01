Altınordu’dan biletlerde damping

Spor Toto 1. Lig’de cumartesi günü saat 17.00’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile telafisi olmayan bir 90 dakikaya çıkacak olan Altınordu, bilet fiyatlarını 15 TL’den 5 TL’ye indirdi.Ligin ikinci yarısında 10 galibiyet ve 4 beraberlikten...

Spor Toto 1. Lig’de cumartesi günü saat 17.00’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile telafisi olmayan bir 90 dakikaya çıkacak olan Altınordu, bilet fiyatlarını 15 TL’den 5 TL’ye indirdi.

Ligin ikinci yarısında 10 galibiyet ve 4 beraberlikten topladığı 34 puanla Play-Off barajına giren kırmızı-lacivertli ekip, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor engelini de kayıpsız geçtiği taktirde tarihinde ilk kez ilk 6 içerisinde yer almayı başaracak. Diğer yandan 2 bine yakın Altınordu Futbol Okulu öğrencisi de tribünde şov yapacak ve ağabeylerine bu zorlu mücadelede destek verecek.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, daha önce bir kez puanla, bir kez de averajla kaybettikleri Play-Off biletini bu kez alacaklarını söyleyerek, "2014-2015 sezonu son haftasında Adana Demirspor’u yenip 54 puana yükselmemize rağmen Play-Off’a 55 puanla Samsunspor çıktı. 2016-2017 sezonunda ise Eskişehirspor’u 3-0 yenip 53 puana ulaşmamıza rağmen Play-Off’a aynı puanla averajla Göztepe ile Giresunspor çıktı. Şimdi artık ipler bizim elimizde. Başka hiçbir maçın sonucuna bakmadan kazanıp tarihimizde ilk kez Play-Off’a kalacağız" dedi.