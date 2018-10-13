SPOR:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:10

Altınordu’dan kötü rekor

Spor Toto 1. Lig’de gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Altınordu, ilk 8 haftalar göz önüne alındığında 5. sezondur boy gösterdiği lige en kötü başlangıcını yaptı.

Altınordu'dan kötü rekor
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Spor Toto 1. Lig’de gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Altınordu, ilk 8 haftalar göz önüne alındığında 5. sezondur boy gösterdiği lige en kötü başlangıcını yaptı.

Sezona Play-Off hedefiyle giren Altınordu, 8 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig’de sadece 7 puan toplayarak milli araya 14. basamakta girdi. Bu süreçte istediği puanları toplayamayan kırmızı-lacivertliler beklentilerin altında kalırken, ilk 8 haftalar itibariyle son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Evinde Denizlispor’u devirerek bu sezon tek galibiyetini alan İzmir ekibi, 3 maçta sahadan 1 puanla ayrılırken 4 karşılaşmada da rakiplerine boyun eğdi ve 0.87 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Eroğlu’nun öğrencileri, geçen sezon ise aynı periyotta tam 14 puan toplayarak sezona oldukça başarılı bir giriş yapmıştı. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle mücadele veren Altınordu, maç başı 1.75 puan ortalaması yakalamayı başarmıştı. 2016/17 sezonunun ilk 8 haftasından 10 puan çıkaran İzmir ekibi, 2015/2016 sezonunda ise aynı sürede 12 puanı hanesine yazdırdı. 2014/2015 sezonunda Spor Toto 1. Lig’e çıkan kırmızı-lacivertliler, o sezona da istediği gibi başlayamamış ve ilk 8 haftada 8 puan toplamıştı. Bu sezon aynı süreçte yalnızca 7 puan alabilen İzmir temsilcisi son 5 yılın en kötü sezon başlangıcına imza attı. Lige verilen milli aradan sonra sahasında Eskişehirspor’u konu edecek olan Altınordu, 3 puana uzanarak beyaz bir sayfa açmayı planlıyor. Öte yandan kırmızı-lacivertliler yarın 14.00’da Atatürk Stadyumu’nda Göztepe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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