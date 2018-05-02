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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:00

Altınordulu Murat Uçar, “İpler elimizde”

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Cumartesi oynayacağı play-off bileti sınavına kilitlenirken, “İpler bizim elimizde” diyen sağbek Murat Uçar, herkese güven verdi.

Altınordulu Murat Uçar, 'İpler elimizde”
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Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Cumartesi oynayacağı play-off bileti sınavına kilitlenirken, “İpler bizim elimizde” diyen sağbek Murat Uçar, herkese güven verdi.

Ligde 32 maçta forma giyen Altınordu’nun istikrarlı oyuncusu Murat Uçar, takımının 3 sezonda 2 kez kaybettiği play-off trenini bu kez yakalayacağını iddia ederek, “Çaykur Rizespor ile birlikte ikinci yarının en fazla puan toplayan ekibiyiz. Erzurum’u yenerek play-off’a kalacağız” dedi.

Ligde ikinci yarı maçlarının çok zorlu geçtiğini, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü gibi Süper Lig’e yükselen iki takımı da deplasmanda yenerek kalitelerini ispat ettiklerini vurgulayan Murat Uçar, “İkinci yarıdaki 12 maçlık çıkışımızın ardından verilen ara bizi olumsuz etkiledi. Ümraniyespor, Gazişehir ve Adana Demirspor yenilgileri bu aranın ardından geldi. Ancak artık telafisi olmayan noktadayız. Kazanıp tarihimizdeki ilk play-off heyecanını yaşamaya kilitlendik” diye konuştu.

Erzurum maçında taraftara da büyük iş düşeceğini sözlerine ekleyen Murat Uçar şöyle devam etti:

“En kötü günümüzde bile yanımızda olan bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteğini hissetmek gerçekten güzel bir duygu. Sahip oldukları vefa duygusu ölçülemez. Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığımız maça sadece 6 kişi gelmişlerdi ama neredeyse 6 bin kişilik mutlu olarak İzmir’e döndüler. Cumartesi günü onlara bu kez play-off mutluluğu yaşatmak istiyoruz.”
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