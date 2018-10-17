SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:49

Altınordu’ya Murat Uçar’dan iyi haber

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’ya geçtiğimiz pazar günü Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Murat Uçar’dan iyi haber geldi. Burnunda kırık değil, çatlak olduğu açıklanan Murat, Eskişehirspor maçında kadroda olacak.

Altınordu'ya Murat Uçar'dan iyi haber
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’ya geçtiğimiz pazar günü Göztepe ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Murat Uçar’dan iyi haber geldi. Burnunda kırık değil, çatlak olduğu açıklanan Murat, Eskişehirspor maçında kadroda olacak.

Ligde pazartesi günü Eskişehirspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altınordu’ya Murat Uçar’dan iyi haber geldi. Geçtiğimiz pazar günü Göztepe ile oynanan hazırlık maçının 16. dakikasında girdiği ikili mücadelenin ardından oyundan çıkmak zorunda kalan başarılı oyuncunun kontrolleri yapıldı. Uçar’ın burnunda kırık değil, çatlak olduğu açıklandı. Deneyimli futbolcunun maske takmasına gerek duyulmadığı belirtilirken, Uçar’ın Eskişehirspor kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Oğulcan’ın yanı sıra sakat oyuncular Enes ile Ali Mert dışında eksik bulunmuyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku